Puglia, incidente fatale, dentista alla guida della sua moto viene travolto e ucciso da un’auto

Vieste in lutto: morto il dentista Michele Medina travolto da un’auto

Incidente fatale a Vieste

A Vieste, una tragica serie di eventi ha sconvolto la comunità. Michele Medina, noto dentista della città, è morto dopo due giorni di agonia a seguito di un incidente stradale. Medina è stato travolto da un’auto mentre si trovava a bordo del suo scooter lungo il lungomare Europa. Lo stesso giorno, la città ha pianto anche la perdita della libraia Savina Disanti, morta tra i flutti nel tentativo di salvare la nipotina di 3 anni.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha espresso il proprio cordoglio: “Sono di nuovo e con profonda tristezza ad esprimere le mie più sincere condoglianze per la perdita dell’amico Michele Medina, noto dentista di Vieste”. Il sindaco ha sottolineato l’impatto profondo che la notizia del terribile incidente e del successivo decesso ha avuto sulla comunità: “La notizia del terribile incidente, che lo ha visto travolto da un mezzo due giorni fa e la chiamata appena giunta per informarmi del suo decesso questa mattina in ospedale, scuotono me e profondamente tutta la comunità di Vieste. In questo momento di dolore e tristezza, siamo vicini ai familiari di Michele“.

Un doppio lutto per Vieste

La tragica morte di Michele Medina segue di poche ore un’altra terribile perdita per Vieste. La libraia Savina Disanti è morta annegata nel tentativo di salvare la sua nipotina di 3 anni. Questi tragici eventi hanno lasciato la città sotto shock e in lutto profondo. La comunità di Vieste si stringe attorno ai familiari delle vittime, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di grande dolore.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha ricordato l’importanza di Michele Medina per la comunità, non solo come professionista stimato ma anche come amico e cittadino rispettato. “In questo momento di dolore e tristezza, siamo vicini ai familiari di Michele,” ha detto il sindaco, esprimendo il profondo cordoglio di tutta la città per le due perdite così ravvicinate e devastanti.