Dramma della solitudine, non lo vedono da parecchi giorni lo ritrovano morto in casa, seduto a una poltrona

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia della solitudine: uomo trovato morto in casa a Torino

Ritrovamento scioccante a Borgo Vittoria

Nel quartiere Borgo Vittoria di Torino, un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dopo essere rimasto lì per circa una settimana. I vicini, preoccupati dal fatto di non aver visto l’uomo per diversi giorni e insospettiti dal cattivo odore proveniente dall’appartamento, hanno deciso di allertare i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 18 luglio, forzando l’ingresso attraverso una finestra dell’appartamento situato in via Giovanni Michele Boccardo. All’interno, hanno scoperto il corpo senza vita dell’uomo seduto in poltrona.

Indagini e primi riscontri

Il corpo dell’uomo era già in avanzato stato di decomposizione, e i sanitari del 118 hanno stimato che la morte sia avvenuta almeno una settimana prima del ritrovamento. La polizia di Stato è intervenuta sul posto per esaminare la scena, mentre i vigili hanno chiuso la strada tra via Bibiana e via Vittoria per consentire il trasferimento della salma. La vittima, presumibilmente priva di parenti o conoscenti vicini, non era stata cercata da nessuno fino al momento dell’allarme dato dai vicini.

Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di un dramma della solitudine: l’uomo viveva isolato e non era stato notato da nessuno negli ultimi giorni, fino a quando il cattivo odore ha costretto i vicini a chiamare i soccorsi.