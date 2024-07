Fasano, è morto allo zoosafari il “gorilla triste”, Riù era il gorilla più anziano in Italia

0 Condivisioni acebook Twitter

La morte del gorilla Riù ha scosso molti appassionati di animali e frequentatori dello Zoosafari di Fasano.

Il gorilla Riù e la sua vita nello Zoosafari di Fasano

A gennaio è deceduto il gorilla Riù, noto come il “gorilla triste” dello Zoosafari di Fasano. La notizia è stata resa pubblica solo recentemente, confermata dal sito animalista Kodami e dall’organizzazione Dewar Wildlife, che tiene traccia dei gorilla negli zoo.

Riù, il gorilla più anziano d’Italia, aveva 54 anni, un’età notevolmente superiore alla media della sua specie, solitamente di circa 40 anni. La segnalazione della sua assenza prolungata da parte di un visitatore preoccupato ha dato il via alla diffusione della notizia della sua morte.

La storia di Riù e la mobilitazione per la sua liberazione

Riù ha vissuto in uno spazio di oltre 600 metri quadrati allo Zoosafari di Fasano, dove era diventato celebre grazie a una petizione lanciata dall’associazione Meta Parma su Change.org. Questa mobilitazione, che ha raccolto oltre 50mila firme, chiedeva la liberazione di Riù per permettergli di tornare in Africa, sua terra d’origine. Purtroppo, questo desiderio non è stato realizzato. Riù era considerato un VIP, Very Important Primate, dallo zoo e dai suoi visitatori. La sua storia inizia nel 1975 in Kenya, dove fu catturato da cucciolo e acquistato dal circo Medrano. Nel 1994 è arrivato a Fasano, in provincia di Brindisi, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.