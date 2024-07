Flavio Briatore crtica la Puglia, “Ombrelloni a 60 euro? Pazzi, mica siamo a Montecarlo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Flavio Briatore critica i prezzi elevati per gli ombrelloni in Puglia, paragonandoli a quelli di Montecarlo.

Briatore critica i prezzi degli stabilimenti balneari in Puglia

Durante l’ultima puntata di Zona Bianca su Rete Quattro, l’imprenditore Flavio Briatore ha espresso forti critiche riguardo al costo degli ombrelloni in Puglia. Commentando un servizio televisivo che mostrava le vacanze nella zona del Brindisino, tra Savelletri e Torre Canne, Briatore ha definito “una follia” spendere dai 60 agli 80 euro per un ombrellone e due lettini. Ha dichiarato: “Io ho visto le immagini di quei bagni lì, 60 euro mi sembrano una follia da spendere in Puglia“. Secondo Briatore, i prezzi sono troppo elevati e comparabili a quelli di Montecarlo, ma senza offrire un servizio di qualità adeguata.

Reazioni e discussioni sui prezzi degli ombrelloni

Le affermazioni di Flavio Briatore hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando ampie discussioni. Molti utenti hanno condiviso le loro opinioni sui social media, alcuni concordando con Briatore e altri difendendo i prezzi degli stabilimenti balneari pugliesi. Nel suo discorso, Briatore ha anche citato la Gazzetta del Mezzogiorno, facendo riferimento a una questione già trattata recentemente dal quotidiano. Le sue parole hanno alimentato un dibattito sulla sostenibilità dei costi delle vacanze in Puglia e sulla qualità dei servizi offerti agli utenti.