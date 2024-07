Infinite polemiche sulla frase di Flavio Briatore, “Come fanno le famiglie a vivere con solo 4 mila euro al mese?”

0 Condivisioni acebook Twitter

Flavio Briatore solleva dubbi sulla sostenibilità economica delle famiglie italiane e propone di ridurre le tasse per migliorare la situazione.

Briatore e la sfida delle famiglie con 4.000 euro al mese

Durante il podcast 2046, condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, l’imprenditore Flavio Briatore ha messo in discussione la capacità delle famiglie italiane di vivere con 4.000 euro al mese. Briatore ha dichiarato: “Come fa una famiglia di quattro persone a vivere con 4.000 euro al mese? Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia”. Le parole di Briatore hanno acceso un dibattito, non solo per le cifre menzionate, ma anche per l’apparente disconnessione dalla realtà economica di molte famiglie italiane.

La proposta di Briatore: ridurre le tasse per migliorare la situazione

Nonostante le polemiche, Flavio Briatore ha espresso ammirazione per chi riesce a gestire le finanze familiari con cifre che lui ritiene inaccettabili. Ha sottolineato: “Cioè io mi chiedo: paghi l’affitto, se hai bisogno del dentista o di comprare qualcosa… cioè questi sono i veri miracoli. Cioè per sta gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare. Mantieni i tuoi figli, la tua famiglia, li vesti bene…”. Briatore ha proposto come soluzione la riduzione delle tasse, affermando: “Gli aumenti dei salari è giusto, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano. Dovrebbero diminuire le tasse, aumentare anche questo e i soldi spenderli bene”. Questo intervento ha diviso l’opinione pubblica, con alcuni che criticano Briatore per essere fuori dalla realtà e altri che apprezzano le sue osservazioni, chiedendo addirittura il suo ingresso in politica.