Torre del Greco, ragazzino di 16 anni muore annegato in mare, non ancora chiare le dinamiche

Tragedia a Torre del Greco: giovane di 16 anni annega in mare, indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Nella tarda mattinata di venerdì 19 luglio, un tragico incidente si è verificato sulla spiaggia di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Pietro C., un ragazzo di 16 anni, è annegato in mare nei pressi del Lido La Perla. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente in via Litoranea, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della stazione di Torre del Greco, che hanno avviato le indagini per determinare la dinamica dell’incidente, al momento ancora poco chiara. Il ragazzo era ospite di una casa famiglia di Terzigno per giovani che vivono in contesti difficili.

Primi soccorsi e indagini in corso

Tra i primi a soccorrere Pietro C. è stato un bagnino in servizio al Lido La Perla, che ha portato il ragazzo a riva e tentato di rianimarlo con manovre di emergenza, tra cui il massaggio cardiaco, senza successo. Secondo le prime informazioni, un esame preliminare della salma non ha evidenziato ferite o segni esterni sulla testa o su altre parti del corpo che possano suggerire una morte dovuta a trauma.

Sarà comunque l’autopsia a fornire ulteriori dettagli utili per comprendere cosa sia potuto accadere. La comunità locale è sconvolta per la perdita del giovane, mentre le autorità continuano a lavorare per fare chiarezza sull’incidente.