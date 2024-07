Incidente auto-moto alle porte di Bari, giovane centauro ferito al volto

0 Condivisioni acebook Twitter

Una serie di incidenti stradali ha causato disagi e feriti nel pomeriggio in diverse zone della provincia di Bari.

Incidente tra moto e auto a Bitetto

Nel primo pomeriggio, si è verificato uno schianto tra una moto e un’auto tra Bitetto e Bitritto, nei pressi della stazione di servizio IP.

Il giovane centauro coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale, riportando ferite al volto e sanguinando copiosamente. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Bitetto per effettuare i rilievi del caso e gestire la situazione.

Serie di incidenti a Bari

Poco prima dell’incidente a Bitetto, un altro grave scontro ha avuto luogo in via Fanelli a Bari, coinvolgendo un’auto e un furgone. La serie di incidenti è proseguita sulla ss16, all’altezza di Bari San Girolamo, in direzione Foggia, causando notevoli disagi alla circolazione stradale.

Le autorità sono intervenute prontamente per gestire il traffico e prestare soccorso ai feriti. Questi eventi hanno sottolineato la necessità di una maggiore attenzione e prudenza sulle strade per evitare ulteriori incidenti