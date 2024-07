Puglia, impatto tra una Punto e un’Alfa Romeo, muore sul colpo una donna, ferita una coppia

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente stradale a Santa Maria di Leuca causa la morte di un’anziana e ferisce una coppia.

Incidente mortale a Santa Maria di Leuca

Questa sera, una signora di 80 anni è morta a Santa Maria di Leuca a seguito di un incidente stradale. L’impatto è avvenuto tra una Fiat Punto guidata dalla donna e una Alfa Romeo Stelvio con a bordo una coppia. Il sinistro è accaduto a pochi metri di distanza dal cimitero della marina di Castrignano del Capo. L’anziana, Maria Panzera, originaria della frazione di Giuliano di Lecce, è stata trasferita in codice rosso con un’ambulanza del 118 all’ospedale “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase ma è deceduta pochi minuti dopo il ricovero.

Feriti in condizioni stabili, indagini in corso

La coppia che viaggiava a bordo dell’Alfa Romeo Stelvio è rimasta ferita e trasportata all’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti” di Scorrano; fortunatamente, non sono in pericolo di vita. La polizia locale è stata incaricata di condurre gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente per chiarire le cause del tragico evento.