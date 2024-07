Madre 19enne incendia l’auto con all’interno i suoi due figli

0 Condivisioni acebook Twitter

Ragazza di 19 anni arrestata a Leeds: accusa di incendio doloso con i figli a bordo

Grave incidente a Leeds: auto in fiamme con due bambini a bordo

Nelle scorse ore, una ragazza di 19 anni è stata arrestata a Leeds, nel Regno Unito, con l’accusa di aver dato intenzionalmente fuoco alla sua auto con a bordo i suoi due figli. L’incidente è avvenuto giovedì scorso nel West Yorkshire, intorno alle 23 ora locale, in Tong Way, nella zona di Farnley. La polizia locale è stata allertata per la presenza di un veicolo in fiamme, e immediatamente sono intervenuti sul posto.

Secondo il portavoce della polizia, “Una donna di 19 anni è stata arrestata con l’accusa di incendio doloso in relazione all’incidente e rimane in custodia. Le indagini sono in corso”. È stato riferito che la giovane, insieme a un vicino di casa, ha successivamente aiutato i due piccoli a uscire dalla macchina. I bambini sono stati prontamente soccorsi e affidati alle cure dei sanitari, mentre la ragazza è stata rilasciata su cauzione in attesa di ulteriori indagini.

Continuano le indagini sull’incidente di Tong Way

Le autorità stanno proseguendo con le indagini per chiarire i dettagli e le motivazioni dietro questo grave episodio. L’arresto della giovane madre con l’accusa di incendio doloso ha destato grande preoccupazione nella comunità locale. Il fatto che i bambini siano stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche è stato accolto con sollievo, ma restano molti interrogativi riguardo alle circostanze che hanno portato all’incidente.

L’intervento tempestivo del vicino di casa e della ragazza stessa ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, ma la polizia sta cercando di capire se ci fossero stati segnali premonitori o comportamenti sospetti nei giorni precedenti all’evento. L’attenzione delle forze dell’ordine si concentra ora sull’analisi delle testimonianze e delle prove raccolte per fare luce su questa tragica vicenda.