Matrimonio da sogno per Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, tanti gli invitati vip

0 Condivisioni acebook Twitter

Nozze romantiche per Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini: una cerimonia da favola a Pesaro

Un matrimonio da sogno per Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini

Oggi, 20 luglio, Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini hanno coronato il loro amore con una cerimonia nuziale presso il Duomo di Pesaro. La coppia, fidanzata da otto anni, ha scelto di unirsi in matrimonio in uno dei luoghi più suggestivi della città. L’evento è stato seguito da festeggiamenti nella splendida Villa Imperiale, dove amici e familiari si sono riuniti per celebrare questo giorno speciale. Tra gli ospiti, numerosi personaggi noti come Valentino Rossi, Gianmarco Tamberi, Luca Marini e Cesare Cremonini hanno reso ancora più memorabile l’evento con la loro presenza.

La cerimonia religiosa si è svolta nella Chiesa di Santa Maria Assunta, conosciuta come Duomo di Pesaro, davanti a una folla di amici e parenti. Le prime immagini della giornata, condivise sui social, mostrano l’uscita degli sposi dalla chiesa accolti dall’affetto e dall’entusiasmo dei presenti. Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, è stato uno degli invitati di spicco, insieme al celebre pilota Valentino Rossi, amico dello sposo fin dai primi passi della sua carriera, il pilota Luca Marini e il cantautore Cesare Cremonini. Un tocco di solidarietà ha caratterizzato l’evento: la coppia ha infatti deciso di devolvere in beneficenza tutti i regali ricevuti, destinandoli all’Unione Genitori Italiani per sostenere i pazienti dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Una storia d’amore lunga e intensa

Pecco Bagnaia ha incontrato Domizia Castagnini nel 2011, quando aveva solo 14 anni. Il ruolo di ‘cupido’ è stato svolto dalla sorella di Pecco, Carola, amica di Domizia. Fin dall’inizio, il giovane pilota ha cercato in ogni modo di avvicinarsi a lei, diventando inizialmente suo amico. La scintilla dell’amore è scoppiata qualche tempo dopo, dando inizio a una relazione solida e duratura. Dopo otto anni di fidanzamento, il giorno della Vigilia di Natale del 2022, Pecco ha chiesto a Domizia di sposarlo, consolidando così il loro legame.

Dal 2019, i due convivono a Pesaro e condividono la loro vita con un adorabile cane di nome Turbo. Il loro viaggio insieme è stato costellato di momenti speciali e oggi, con il matrimonio, hanno aggiunto un altro capitolo importante alla loro storia d’amore. Le nozze di Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini sono state un evento indimenticabile, testimoniato dalle numerose foto e video condivisi sui social che celebrano la felicità della coppia e la bellezza della cerimonia.