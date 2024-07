Tamponamento a catena sulla A4, coinvolti diversi mezzi, bilancio pesante: un morto e 17 feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente sulla A4 nei pressi di Padova: un morto e 17 feriti

Tamponamento a catena causa vittime e feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, 20 luglio, poco prima di mezzogiorno sull’autostrada A4 nella zona di Padova, tra gli svincoli dell’allaccio dell’A13 e Padova Est. L’incidente ha coinvolto sei auto, un furgone frigo e un mezzo pesante, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 17.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente per estrarre i feriti rimasti incastrati nei veicoli, mentre i sanitari, arrivati con diverse ambulanze e l’elisoccorso, hanno stabilizzato i feriti che sono stati successivamente trasferiti all’ospedale di Padova. La Polizia Stradale sta investigando per determinare le cause e la dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, causando la chiusura dell’autostrada in direzione Milano. Il personale di Concessioni Autostradali Venete ha lavorato incessantemente per riaprire almeno una corsia di marcia, ma l’entrata in A4 rimane sconsigliata per chi è diretto verso Padova e Milano.

Nel frattempo, è stata attivata la procedura di assistenza agli automobilisti rimasti bloccati, con la distribuzione di bottiglie d’acqua refrigerata alle auto in coda. Anche il volontariato di protezione civile è stato coinvolto per supportare l’emergenza.

Ripercussioni sul traffico e assistenza agli automobilisti

Il grave incidente sulla A4 ha causato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Trieste per permettere l’intervento dell’elisoccorso. Tuttavia, questa corsia è stata successivamente riaperta, mentre la direzione verso Milano rimane ancora parzialmente bloccata con code che hanno raggiunto i 10 chilometri.

Anche in direzione Trieste, sebbene le code siano in movimento, si registrano disagi significativi. La situazione complessa ha richiesto il coinvolgimento del volontariato di protezione civile per supportare il personale di Concessioni Autostradali Venete.

Le autorità consigliano agli automobilisti di evitare l’ingresso in autostrada se diretti verso Padova e Milano, mentre le operazioni di riapertura e ripristino della normale viabilità continuano.

L’incidente ha messo in luce l’importanza di una pronta risposta e di un efficace coordinamento tra i vari servizi di emergenza per gestire situazioni critiche come questa, garantendo la sicurezza e il soccorso tempestivo ai coinvolti.