Noto avvocato cade dalla moto e viene travolto da un’auto, muore sul colpo Federico Bevilacqua a 51 anni

Federico Bevilacqua, avvocato milanese, muore in un tragico incidente sulla A12

La dinamica dell’incidente

Federico Bevilacqua, un avvocato di 51 anni di Milano, stava viaggiando verso la costa ligure per raggiungere la sua famiglia quando ha perso il controllo della sua moto ed è stato travolto da un’auto. L’incidente è avvenuto venerdì 19 luglio sull’autostrada A12, tra Chiavari e Sestri Levante. Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente, all’altezza del chilometro 37, in direzione Livorno, non è coperto dalle telecamere. La polizia stradale sta cercando eventuali testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, Bevilacqua avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora da chiarire, e successivamente è stato travolto da un’auto che sopraggiungeva da dietro. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il blocco del traffico e la ricerca di testimoni

L’incidente ha causato un significativo blocco del traffico, con code che hanno superato i 6 chilometri, mentre la polizia stradale e i tecnici di Autostrade effettuavano i rilievi necessari. Bevilacqua, che aveva lo studio legale in via Panizza a Milano, era noto per la sua dedizione al diritto penale, la sua passione principale, ma si occupava anche di diritto civile e commerciale. Con lui lavorava la moglie, Michela Gorini, anch’ella avvocato. Figlio di un commercialista, Bevilacqua era stato il primo nella sua famiglia a intraprendere la carriera giuridica. La comunità legale milanese e tutti coloro che lo conoscevano piangono la perdita di un professionista rispettato e appassionato.