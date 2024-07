L’uomo Rai è Stefano De Martino, condurrà Affari Tuoi e Sanremo 2027, “Io raccomandato solo dal pubblico”

0 Condivisioni acebook Twitter

Stefano De Martino al centro della nuova programmazione Rai: un futuro brillante su Rai1 e Sanremo

Stefano De Martino alla conquista di Rai1

Dalla presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025 emerge chiaramente che il nome di Stefano De Martino ha acquisito un ruolo di rilievo. Dopo aver rivoluzionato Rai2 insieme ai colleghi Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Fiorello, ora De Martino è pronto per il grande salto su Rai1. Il conduttore sarà il nuovo volto di Affari tuoi e potrebbe anche essere il protagonista del Festival di Sanremo 2027, come suggerito dall’Amministratore Delegato Roberto Sergio: “C’è la disponibilità da parte dell’azienda di valutare al terzo anno una possibilità di lavoro su Sanremo”. Questo passo rappresenta una grande scommessa della Tv di Stato su De Martino, il cui percorso in Rai è stato spesso al centro di discussioni politiche.

Le dichiarazioni di De Martino e la sua visione del futuro

Stefano De Martino ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle voci che lo associano a simpatie politiche, ribadendo la sua indipendenza: “Onestamente io non conosco nessuno in politica. Sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. La mia vera raccomandazione è il pubblico, che spero mi segua anche in questa nuova avventura”. Parlando del futuro, De Martino ha espresso entusiasmo per le nuove sfide, incluso Sanremo: “Pensiamo prima alle cose che dobbiamo fare a settembre, ma a chi non piacerebbe condurre Sanremo”. Mentre De Martino si prepara per un potenziale ruolo sul palco dell’Ariston nel 2025, altre figure come Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi vedono le loro carriere momentaneamente in stallo, con Cattelan in “work in progress” e Marcuzzi confermata solo come giurata di Tale e Quale Show 2024. Francesca Fagnani, invece, continua a brillare su Rai2 con Belve, mentre Fiorello sembra preferire una pausa fino al 2025.