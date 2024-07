La denuncia social di Benedetta Boeme, ex o fidanzata di Riccardo Calafiori, “Qualcuno si sta spacciando per me”

0 Condivisioni acebook Twitter

Riccardo Calafiori verso l’Arsenal: il Bologna incassa 40 milioni e 5 di bonus, ma emergono complicazioni personali

Riccardo Calafiori si trasferisce all’Arsenal

Riccardo Calafiori è vicino all’annuncio ufficiale come nuovo giocatore dell’Arsenal. Il club londinese pagherà al Bologna 40 milioni di euro, più 5 milioni di bonus. L’accordo tra le due società è ormai definito, così come il contratto quinquennale offerto al giocatore, che prevede uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro all’anno, una cifra nettamente superiore ai 750mila euro che percepiva in rossoblù. Tuttavia, rimane un ostacolo da superare: l’accordo tra il Bologna e il Basilea, da cui il 22enne difensore è stato acquistato la scorsa estate, riguarda la percentuale di rivendita inizialmente concordata al 50%. Gli emiliani stanno cercando di ridurre questa percentuale.

Le complicazioni personali: l’intervento di Benedetta Boeme

Oltre alle questioni di trasferimento, la situazione personale di Calafiori è sotto i riflettori. La sua fidanzata, o forse ex, Benedetta Boeme, ha denunciato la falsità di alcune dichiarazioni a lei attribuite. Un profilo Instagram, apparentemente suo, aveva annunciato la rottura della coppia a causa di un presunto video su TikTok. Il post falso recitava: “Cerco una ragione per perdonare ma non ci riesco” e augurava il meglio a Calafiori nel suo trasferimento all’Arsenal. La vera Benedetta ha smentito tutto, dichiarando: “Qualcuno si sta spacciando per me e scrive cose non vere!”. La questione ha sollevato scalpore sia in Italia che in Inghilterra, con i tabloid che hanno amplificato la vicenda. Nonostante la smentita, Benedetta e Riccardo hanno rimosso tutte le foto che li ritraevano insieme e hanno smesso di seguirsi su Instagram.