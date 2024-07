Beve un drink e collassa per strada, Mario muore a 22 anni, attoniti gli amici presenti

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a San Giovanni in Persiceto: giovane muore durante una festa di paese

Il dramma di Mario Di Donato

Una tragedia ha colpito San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove Mario Di Donato, un ragazzo di 22 anni, è morto improvvisamente dopo essersi accasciato in strada durante una festa di paese. L’incidente è avvenuto tra sabato e domenica scorsi, a pochi metri dal salone dove Mario lavorava come barbiere. Sebbene la festa non fosse ancora iniziata, Mario si aggirava tra gli stand allestiti davanti al negozio quando ha avvertito un malore.

Possibile choc anafilattico

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Mario aveva assaggiato del vino da un bicchiere poco prima di sentirsi male, sollevando il sospetto di un possibile choc anafilattico. Erano circa le 19.30 quando il ragazzo si è accasciato al suolo sotto gli occhi increduli di amici, colleghi e passanti che già popolavano gli stand dell’evento Funkyland, una festa dedicata alla musica anni ’70 che si svolge nel centro storico del comune bolognese.

Intervento dei soccorsi

Gli operatori sanitari, presenti alla manifestazione, sono intervenuti immediatamente, tentando di rianimare Mario con le prime manovre rianimatorie e utilizzando dispositivi appositi, poiché il giovane era andato in arresto cardiaco. Le manovre sono state poi continuate da specialisti del 118 giunti in supporto, che hanno trasportato d’urgenza Mario all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Purtroppo, tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili.

Cordoglio e reazioni

Nonostante gli sforzi, Mario è morto domenica sera, a 24 ore dal malore. Il sindaco ha dichiarato al Resto del Carlino: “Il ragazzo era caduto a terra e non aveva più ripreso conoscenza. I soccorsi erano stati pressoché immediati. Ma alla luce di quanto accaduto la tempestività, purtroppo, non è servita”. Pare che Mario soffrisse di allergie e di asma e che avesse sorseggiato una bevanda prima di sentirsi male e perdere i sensi. La comunità è in lutto per la prematura scomparsa del giovane.