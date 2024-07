Bari, si prospetta un attacco anemico, Novakovich ha segnato 10 reti in tre anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari ingaggia Andrija Novakovich per rafforzare l’attacco

Novakovich e Lasagna: nuove aggiunte all’attacco biancorosso

Andrija Novakovich, attaccante statunitense con cittadinanza serba, è il secondo colpo per l’attacco del Bari. Proveniente dal Venezia, Novakovich affiancherà Kevin Lasagna nel reparto avanzato biancorosso.

Le prestazioni di Novakovich nelle stagioni precedenti

L’ultima stagione di Novakovich al Lecco non è stata particolarmente fortunata, sia a livello personale che di squadra. Il Lecco ha terminato al ultimo posto con conseguente retrocessione, mentre l’attaccante ha segnato sei reti in trentotto presenze. Ancora peggiore è stata la stagione precedente con il Venezia, dove ha trovato la rete solo una volta in trentasei partite, spesso entrando dalla panchina.

Il Miglior Periodo della Carriera di Novakovich

Il miglior rendimento di Novakovich è stato durante il suo triennio al Frosinone, dove ha segnato diciannove gol in cento presenze. La sua stagione più prolifica è stata la seconda, con undici gol in trentatré partite. Una media gol inferiore solo a quella ottenuta nel campionato olandese con il Telstar e il Fortuna Sittard, dove ha registrato trentuno gol in sessantasette presenze, con una notevole media di 0,46 gol a partita.