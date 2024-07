Puglia, cinque ragazzi fanno il bagno in mare, uno di loro non riesce a tornare a riva, 16enne muore annegato

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia in mare a Margherita di Savoia: muore un 16enne

Il dramma di una giornata al mare

Questa mattina, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nelle acque antistanti la spiaggia di Margherita di Savoia, nel nord Barese. Il giovane, insieme ad altri quattro coetanei, tutti stranieri, era arrivato in Puglia da Rionero in Vulture (Potenza) accompagnato da una cooperativa per trascorrere una giornata in spiaggia. Non è ancora chiaro cosa sia successo ai cinque ragazzi, ma sembra che abbiano avuto difficoltà a tornare a riva mentre erano in mare.

Intervento dei soccorsi e testimonianze

I soccorsi sono stati immediati: il personale della Asl Bat è intervenuto via mare con le idromoto, e tre ambulanze sono partite da Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando, supportate dall’elisoccorso arrivato da Foggia. Nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale sanitario, per il 16enne non c’è stato nulla da fare: era già deceduto. Gli altri ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Dimiccoli di Barletta: sono coscienti e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto.

Domenico Polione, uno dei bagnini che ha prestato soccorso, ha dichiarato: “Ero in postazione, mi sono buttato in mare perché ho visto un bagnante in pericolo. Avvicinandomi, mi sono reso conto che non era solo ma c’erano più persone, tutte molto giovani. Dietro di me c’erano altri colleghi con cui siamo intervenuti, ma uno non lo abbiamo visto e non ce l’ha fatta. Noi abbiamo fatto il possibile”.

Indagini in corso

Il comandante della Capitaneria di porto di Barletta, Antonino Indelicato, ha aggiunto: “Erano a cento metri dalla riva quando ho sentito delle urla: qualcuno chiedeva aiuto”. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al 16enne, se sia stato colpito da un malore o se sia stato in difficoltà a causa del mare mosso. “I ragazzi sono stati soccorsi immediatamente, uno di loro però non ce l’ha fatta”. Gli altri ragazzi sono stati trasportati da elisoccorso e ambulanze negli ospedali di Barletta e Foggia. “Stiamo lavorando per accertare come sono andate le cose”, ha continuato Indelicato. La Procura di Foggia potrebbe aprire un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo per mancata vigilanza su minore e disporre l’autopsia.