Lago di Como, vede il figlio 12enne in difficoltà si tuffa per salvarlo ma annega, il suo corpo trovato a 203 metri di profondità

Turista tedesco annega nel lago di Como: recuperato il corpo dopo tre giorni

Il corpo del 51enne Fraedrich Tim, turista tedesco morto annegato nel lago di Como mentre cercava di salvare il figlio di 12 anni, è stato recuperato dopo tre giorni di ricerche. Il suo corpo è stato trovato a una profondità di 203 metri nei fondali tra Dongo e Piona, grazie all’uso di un robot subacqueo dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, sommozzatori ed elicotteri.

Il tragico evento è avvenuto il 23 luglio, quando Fraedrich Tim era in gita in barca con la sua famiglia al largo di Dongo, durante una vacanza. Vedendo il figlio di 12 anni in difficoltà in acqua, Tim si è tuffato senza esitazione per soccorrerlo, ma purtroppo non è mai più riemerso. Il bambino è stato invece salvato dalla madre e dalla sorella di 17 anni.

Si sta valutando la possibilità di disporre un’autopsia sul corpo dell’uomo per chiarire le cause della tragedia, ipotizzando che Fraedrich Tim possa aver avuto un malore appena tuffatosi.