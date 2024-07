Perde il controllo della sua Suzuki e si schianta contro un muro, muore Alex Evangelisti, aveva 33 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale a Veroli: muore Alex Evangelisti, 33 anni

Una tragedia si è consumata ieri sera a Veroli, in provincia di Frosinone. Alex Evangelisti, un giovane di 33 anni, ha perso la vita in un incidente stradale nella contrada Tretticatore mentre era alla guida della sua moto Suzuki. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che il giovane abbia perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un muretto.

I soccorritori del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente e hanno tentato di rianimare Alex, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi. L’impatto è stato devastante e non è stato possibile salvarlo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un giovane benvoluto da tutti

Alex Evangelisti lavorava nel settore dell’edilizia acrobatica. Numerose sono le foto sui social che lo ritraggono sorridente mentre lavora sulle facciate dei palazzi. Era conosciuto e apprezzato da molti a Frosinone, dove viveva e lavorava. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità che lo ricorda come un ragazzo gentile e sempre disponibile.

“Amico mio, ancora non riesco a credere che è successo proprio a te… Mancherai a molte persone perché eri e sarai sempre un ragazzo con un cuore grande… Saluta i nostri amici lassù e spero che un giorno ci ritroveremo tutti insieme come eravamo una volta…”, ha scritto un amico sui social. “Riposa in pace amico mio… Mi mancherai tantissimo… Fai buon viaggio”, ha aggiunto un altro.

Indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli e si tratta di un sinistro autonomo. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.