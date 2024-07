Milano, si sveglia perchè in casa è entrato un ladro, lo accoltella, poi va a dormire

0 Condivisioni acebook Twitter

Milano: tentato furto si trasforma in aggressione

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, un uomo è stato trovato sanguinante sull’asfalto in via Mac Mahon, a Milano. Le indagini della polizia hanno rivelato che l’uomo, un 34enne, aveva tentato di svaligiare un appartamento ma era stato aggredito dal proprietario di casa.

L’allarme è scattato quando è stato rinvenuto l’uomo con ferite da arma da taglio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 34enne è entrato in un appartamento al piano rialzato del civico 119. All’interno, è stato sorpreso dal proprietario, un 48enne di origine cinese, che, preso un coltello da cucina, lo ha colpito all’addome. Dopo l’aggressione, il proprietario è tornato a dormire, mentre il presunto ladro, ferito, è scappato per poi accasciarsi in strada.

L’uomo ferito è stato soccorso e operato all’ospedale Niguarda, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Nonostante le gravi ferite, non è in pericolo di vita. La polizia sta ora valutando la posizione di entrambi gli individui coinvolti nell’incidente.