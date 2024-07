Puglia, mistero sul ritrovamento di un corpo senza vita di un uomo, i suoi tre cani erano accanto lui

0 Condivisioni acebook Twitter

Anziano trovato morto a Serranova di Carovigno, nessun segno di violenza sul corpo

Scoperta macabra a Serranova

Un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita in un terreno di sua proprietà a Serranova di Carovigno, situata nella provincia di Brindisi. La scoperta è avvenuta dopo che alcuni vicini, preoccupati per non aver visto l’uomo per diversi giorni, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e personale medico del 118. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso risalirebbe a qualche giorno fa.

Nessun segno di violenza

Accanto al cadavere, che non presentava segni evidenti di violenza, si trovavano i tre cani dell’uomo, fedeli compagni che sono rimasti al suo fianco fino alla fine. Gli investigatori hanno subito escluso la possibilità di un’aggressione, concentrandosi invece su cause naturali per spiegare la morte dell’anziano. “Non ci sono segni di violenza sul corpo”, hanno riferito le autorità, rassicurando la comunità locale.

Assistenza alla moglie

Durante l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico, è stata prestata assistenza alla moglie dell’uomo, che era allettata e necessitava di cure. Il personale del 118 ha provveduto a soccorrerla, garantendo che ricevesse le attenzioni necessarie in un momento così difficile. L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Serranova di Carovigno, dove l’anziano era conosciuto e rispettato. La presenza costante dei suoi cani accanto al corpo è stata un dettaglio toccante, evidenziando il legame indissolubile tra l’uomo e i suoi animali.