Incidente mortale, scontro frontale tra auto e moto, centauro muore a 41 anni

Incidente mortale sulla Novedratese: muore un motociclista di 41 anni

Stefano La Torre, 41 anni, originario di Albese con Cassano, è deceduto dopo un grave incidente stradale avvenuto ieri, venerdì 26 luglio, sulla Novedratese in provincia di Como. L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’automobile e ha riportato ferite mortali.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18. Stefano La Torre stava guidando la sua moto quando ha urtato un’automobile che stava effettuando una svolta a sinistra verso un’area di servizio. A causa dell’impatto, la moto ha strisciato sull’asfalto finendo sotto il guard rail, e il motociclista è stato sbalzato in una roggia.

Intervento dei soccorsi

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Stefano La Torre è stato recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con un elicottero. Nonostante i tentativi di salvarlo, il 41enne è deceduto durante la notte.

Condizioni della conducente e intervento delle autorità

Anche la conducente dell’automobile, una ragazza di 28 anni, è stata portata in pronto soccorso in stato di shock. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Mariano Comense per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.