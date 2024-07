Scende dalla sua moto per aiutare un automobilista in difficoltà, centauro viene travolto e ucciso da un’auto che sopraggiungeva

1 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale sulla strada statale 18 a Centola provoca la morte di un motociclista.

Tragico incidente sulla Cilentana

Domenica sera, un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità locale sulla strada statale 18 Cilentana, nei pressi dello svincolo di Centola (Salerno). Un uomo di Futani ha perso la vita mentre cercava di prestare soccorso a un’auto in panne.

L’uomo, a bordo della sua moto, si era fermato per aiutare un automobilista in difficoltà. Nel tentativo di attraversare la strada per raggiungere il veicolo in panne, è stato investito da un’altra auto che sopraggiungeva a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è morto sul colpo. Nonostante l’intervento tempestivo di carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco, ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Un appello è stato lanciato a chiunque avesse assistito all’incidente o avesse informazioni utili per chiarire la dinamica.

Altri incidenti nel primo weekend di esodo

La domenica del primo weekend di esodo estivo è stata segnata da diversi incidenti stradali mortali e con feriti. Lo schianto più grave è avvenuto verso le 7 del mattino a Chioggia (Venezia), dove una Bmw con a bordo tre ragazzi di origine straniera è finita in un canale al lato della strada, senza coinvolgere altri veicoli. Solo uno dei passeggeri, un 33enne moldavo, è sopravvissuto e ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Questi incidenti sottolineano la necessità di maggiore attenzione e sicurezza sulle strade durante i periodi di grande traffico.