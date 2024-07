Chiara Frattesi pazza di Geolier, i due avvistati in Sardegna, è la nuova coppia dell’estate?

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Frattesi e Geolier: la nuova coppia dell’estate in Sardegna?

La cronaca rosa è in fermento per il possibile nuovo amore estivo tra Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide Frattesi, e il cantante napoletano Geolier. I due sono stati avvistati insieme in Sardegna, scatenando il gossip. La bombastica influencer, nota per la sua relazione primaverile con il bianconero Weston McKennie, sembra ora legata a Geolier, recentemente separato dalla compagna Valeria D’Agostino. Sebbene manchino foto ufficiali e baci alla luce del sole, il chiacchiericcio sui social è incessante.

Chiara Frattesi e Geolier: la nuova coppia dello showbiz? Secondo le indiscrezioni, la bellissima Chiara Frattesi sarebbe pazza di Geolier dopo la fine della sua relazione con il calciatore Weston McKennie. Sembra che il flirt sia nato durante una vacanza in Sardegna e che i due ora facciano coppia fissa. Nonostante sui loro profili social non appaiano foto insieme, sembra che stiano trascorrendo l’estate tra feste e barche.

Chi è Chiara Frattesi? Chiara Frattesi è un’influencer e modella di 22 anni, nata a Roma. È sorella del calciatore dell’Inter Davide Frattesi e ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza. A maggio si era parlato della sua storia d’amore con Weston McKennie, ma la relazione sembra essere finita rapidamente a causa di alcuni tradimenti.

Geolier e la sua vita sentimentale Geolier, il cui vero nome è Emanuele Palumbo, è recentemente tornato single dopo la rottura con Valeria D’Agostino. Il cantante napoletano ha ammesso che la separazione è stata difficile da superare. La loro storia d’amore non ha retto al peso del successo dopo il Festival di Sanremo, con i fan che hanno notato segnali di crisi, come l’unfollow reciproco sui social e l’assenza di auguri pubblici al compleanno di lui.

La storia tra Chiara Frattesi e Geolier è ancora avvolta nel mistero, ma i fan attendono con ansia ulteriori sviluppi su questa potenziale coppia dell’estate.