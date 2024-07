Incidente stradale, Renault Clio finisce fuori strada, muoiono due ragazzi di 23 e 20 anni, gravissimo un terzo ragazzo

3 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Casorezzo: due giovani perdono la vita, uno è in condizioni critiche.

Incidente mortale nel Milanese

Non ce l’ha fatta uno dei due amici ricoverati in gravissime condizioni in ospedale dopo l’incidente avvenuto all’alba di ieri, domenica 28 luglio, a Casorezzo, nel Milanese. Nel violento impatto, è morto sul colpo il 23enne Ismaila Cissé, mentre ore dopo è deceduto anche l’amico Diop Modou Bara, ricoverato al Policlinico di Milano in condizioni critiche. Le speranze ora sono tutte per il terzo ragazzo, che è ancora ricoverato in condizioni gravissime all’Humanitas di Rozzano. Era lui al volante della Renault Clio finita fuori strada.

Riflessioni sulla dinamica dell’incidente

A distanza di ore dall’incidente, si cerca di ricostruire quanto accaduto. I ragazzi stavano tornando a casa quando, verso le 4 del mattino, il 20enne alla guida ha perso il controllo del veicolo. La macchina è uscita di strada, cappottandosi più volte nei campi e nei prati della provinciale. Il 23enne Ismaila Cissé è stato sbalzato fuori dalla vettura, morendo sul colpo, mentre gli altri due ragazzi sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo. In poco tempo è scattato l’allarme al 112, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Ismaila Cissé e estrarre gli altri due giovani in condizioni gravissime. Diop Modou Bara è morto nella sera di ieri, domenica 28 luglio. Le condizioni del terzo ragazzo rimangono critiche.

Il ricordo delle vittime

In molti ora ricordano le due vittime, amici di lunga data e compagni di squadra nella Magenta Calcio. Un’associazione calcistica ha voluto commemorare Bara Diop con un post su Facebook: “Una di quelle notizie che non vorremmo mai dare: a seguito di un incidente stradale è prematuramente scomparso Bara Diop, classe 2000, che per tanti anni ha vestito i nostri colori. Lo ricordiamo con profondo affetto e ci stringiamo al dolore della famiglia. Le nostre più sentite condoglianze vanno anche alla famiglia di Ismaila Cissé, altro ragazzo che è venuto a mancare a seguito dell’incidente”.