Dagospia lancia la bomba, Diletta Leotta seconda scelta per la guida di “La Talpa”, una big ha rifiutato

Nuova conduzione de “La Talpa”: Diletta Leotta al centro delle discussioni

Diletta Leotta alla guida di “La Talpa”

Quando è stato annunciato il nome di Diletta Leotta come nuova conduttrice de “La Talpa”, alcuni hanno espresso dubbi sulla sua capacità di gestire il noto reality show, storicamente condotto da Paola Perego. Dopo 16 anni, il passaggio di testimone a Leotta ha suscitato diverse reazioni, soprattutto considerando che sarà un programma di prima serata su Canale 5. Leotta, pur essendo un volto noto, non ha ancora un’esperienza consolidata in ruoli di tale importanza, sollevando interrogativi sulla sua idoneità per una responsabilità così grande.

La rivelazione di Dagospia

Secondo un recente retroscena rivelato da Dagospia, molti si aspettavano che la conduzione di “La Talpa” fosse affidata a Ilary Blasi, la quale, a detta delle fonti, avrebbe ricevuto l’offerta da Mediaset ma l’avrebbe rifiutata. “Da mesi tutti ipotizzavano la conduzione di Ilary Blasi che non è stata ‘trom**ata’ in extremis. Stando alle nostre fonti, le cose sarebbero andate diversamente. Mediaset avrebbe proposto il reality alla fu Pupona che, poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato l’offerta”. Le modifiche al format del programma, che includono l’assenza di uno studio, di una diretta e di una meta esotica, con una prima messa in onda su Mediaset Play Infinity seguita da Canale 5, non avrebbero convinto Blasi a partecipare.