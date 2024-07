Cremona,13enne si tuffa in un fiume e annega davanti ai genitori e il nonno impotenti

13 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia nel fiume Oglio: 13enne perde la vita davanti alla famiglia

Un tuffo fatale a Soncino

Ancora una tragedia colpisce i fiumi italiani. Un ragazzino di 13 anni, di origine straniera, è morto ieri sera dopo essersi tuffato nel fiume Oglio a Soncino, in provincia di Cremona. La tragedia si è consumata di fronte ai genitori e al nonno poco dopo le otto di sera. Il giovane si è tuffato nel fiume senza più riemergere, e i vigili del fuoco sono stati immediatamente chiamati e sono accorsi sul posto. Le ricerche del ragazzo, condotte dagli specialisti del soccorso acquatico provenienti dal comando di Cremona e supportati dai sommozzatori del nucleo regionale di Milano, sono state lunghe e complesse.

Indagini e divieti di balneazione

Il corpo del giovane è stato successivamente recuperato e affidato ai sanitari del 118, ma purtroppo era ormai deceduto. I carabinieri stanno indagando per fare piena luce sulla vicenda. Dai primi accertamenti emerge che in quel tratto del fiume, situato in località Parco la Pedrera, è presente un divieto di balneazione. La comunità è ora in lutto per la perdita del giovane e si interroga su come prevenire future tragedie simili.