Puglia, impatto tra una moto e un’auto nella notte, grave ragazzo di soli 17 anni

Incidente stradale a Copertino: 17enne ferito in scontro frontale

Violento scontro tra auto e moto alla periferia di Copertino

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte alla periferia di Copertino, nei pressi del Parco della Grottella. Un giovane di 17 anni, che viaggiava in sella al suo scooter, è stato scaraventato sull’asfalto a seguito di un violento impatto con una Toyota Yaris guidata da un turista laziale di 50 anni.

Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi. Gli operatori del 118, giunti prontamente sul luogo, hanno stabilizzato il giovane e l’hanno trasportato d’urgenza al Dea dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Intervento dei Carabinieri e condizioni del giovane

Nonostante le condizioni del ragazzo non siano apparse particolarmente gravi, la dinamica dell’incidente ha richiesto un intervento in “codice rosso”. Dopo gli esami clinici necessari per escludere lesioni interne, il 17enne è stato dimesso con una prognosi di circa quindici giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Gallipoli, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale e ai rilievi del sinistro.