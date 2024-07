Temptation Island, nuova storia d’amore per Raul Dumitras, fotografato tra le braccia di Nicole Belloni

0 Condivisioni acebook Twitter

Nuova Fiamma per Raul Dumitras: Passione con Nicole Belloni

Raul Dumitras e Nicole Belloni si avvicinano

La storia d’amore tra Raul Dumitras e Martina De Ioannon sembra essere ormai conclusa. Dumitras ha trovato consolazione tra le braccia di Nicole Belloni, conosciuta durante Temptation Island. Belloni, inizialmente vicina ad Alex Petri nel villaggio dei sentimenti, ha iniziato una relazione con Dumitras dopo la fine del programma. Durante la festa di compleanno di Belloni, i due si sono scambiati baci appassionati in discoteca a Milano. Dumitras ha dedicato una storia su Instagram a Belloni scrivendo: “Auguri bambolina”, accompagnata da una foto in cui lei lo bacia sulla guancia. Un video postato dagli amici della coppia li mostra mentre si baciano appassionatamente, con il commento “I miei preferiti” da parte di un’amica di Belloni.

Dalla fine di un’amore alla nascita di un’altra storia

Raul Dumitras e Nicole Belloni si sono conosciuti nel villaggio dei sentimenti, ma la loro relazione è sbocciata solo dopo la fine di Temptation Island. Durante il programma, Dumitras ha affrontato l’infatuazione della sua fidanzata Martina De Ioannon per il tentatore Carlo Marini, lasciando il programma in lacrime dopo un tentativo fallito di avvicinarsi alla single Siriana. Belloni, invece, era impegnata a tentare Alex Petri. La passione tra Dumitras e Belloni è cresciuta e il loro bacio in discoteca sembra confermare la nascita di una nuova relazione.

Martina De Ioannon e Carlo Marini, nel frattempo, stanno frequentandosi dopo essersi conosciuti a Temptation Island. Hanno trascorso l’ultimo weekend insieme a Napoli, dove sono stati visti mano nella mano. Alessia Pascarella era presente con loro durante il fine settimana.