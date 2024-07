Incidente stradale, muore Gianluca Salvetti, giovane promessa di 18 anni del calcio a 5, ha perso la vita anche il padre

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia nel calcio a 5: addio a Gianluca Salvetti

Incidente stradale in Brasile

Il mondo del calcio a 5 è in lutto per la scomparsa di Gianluca Salvetti, giovane promessa di 18 anni, morto in un incidente stradale in Brasile. Nell’incidente ha perso la vita anche il padre, Rafael, di 47 anni, mentre la sorella minore dello sportivo è stata ricoverata in gravi condizioni.

Secondo il Diario do Sudoeste, il tragico evento è avvenuto a Porto Amazonas, nella regione di Campos Gerais, lungo la strada BR 277, una via di grandi dimensioni che attraversa lo stato di Paranà. La vettura su cui viaggiavano le vittime si è scontrata frontalmente con un’altra auto. Non sarebbe stato Salvetti a perdere il controllo del veicolo, ma l’altro conducente, forse a causa dell’aquaplaning, avrebbe invaso la corsia opposta.

Commozione e cordoglio nel futsal italiano

“Una tragica notizia – si legge sul sito della Figc – ha scosso il futsal italiano e la Nazionale. La Figc e il presidente Gabriele Gravina partecipano al lutto della famiglia Salvetti per la scomparsa del giovane Gianluca – talento dell’Under 19 azzurra – e del padre Rafael in un incidente stradale avvenuto in Brasile”.

Salvetti, nato nel 2006 a Terni mentre il padre giocava in quella città, era stato uno dei protagonisti dell’avventura degli Azzurrini nell’ultimo Europeo giocato a Porec. Recentemente, era stato ufficializzato il suo trasferimento dal Giorgione (club veneto con cui giocò anche la finale scudetto Under 17 a Pesaro nel 2023) alla Roma Calcio a 5. Il club romano ha espresso il proprio cordoglio su Facebook: “Un tragico evento ha spezzato la giovane vita di Gianluca, un nostro ragazzo che tanto abbiamo atteso per averlo tra noi e che un destino crudele ci ha portato via. La società AS ROMA C5 si associa al dolore della famiglia ed esprime le proprie condoglianze a tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano”.