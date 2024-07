Incidente stradale, Nicoletta Locatelli muore a 54 anni mentre torna dal lavoro, i familiari sanno tutto tramite il web

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Carvico: muore Nicoletta Locatelli

L’ultima corsa di Nicoletta Locatelli

Nicoletta Locatelli, 54 anni, aveva appena terminato il turno in fabbrica e si era rimessa alla guida della sua auto. Pochi minuti dopo, è stata coinvolta in un terribile incidente stradale che le è costato la vita. La donna, residente a Carvico in provincia di Bergamo, lascia un marito e due figli.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, alle 14 Locatelli era uscita dalla fabbrica Emmebi, un’azienda tessile di Medolago, dove lavorava come operaia. Lungo la provinciale 170 Rivierasca, all’altezza di Calusco d’Adda, si è scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. Al momento dello scontro, la donna non stava viaggiando verso casa ma in direzione contraria, come se avesse dimenticato qualcosa in azienda e stesse tornando indietro.

Indagini sull’incidente

Ora si cerca di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. Tra le prime ipotesi, quella che la 54enne possa essere stata colpita da un malore, invadendo la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo il camion. Tutto però è ancora da accertare.

L’autista del camion ha dichiarato: “Non ho potuto fare nulla per evitarla. Me la sono improvvisamente trovata di fronte”. L’auto di Locatelli, dopo l’impatto, è finita in testa coda, coinvolgendo un’altra vettura guidata da un ragazzo di 27 anni.

L’allarme è stato immediatamente lanciato al 112. Gli automobilisti presenti si sono accorti che Nicoletta Locatelli respirava ancora, anche se aveva perso i sensi. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era più nulla da fare.

La famiglia ha appreso della tragedia attraverso il web. Uno dei figli, leggendo le notizie sul cellulare, ha visto l’articolo sull’incidente che coinvolgeva una donna di 54 anni di Carvico. Da lì i sospetti che potesse essere la madre, e non riuscendo a contattarla al telefono, i timori si sono purtroppo rivelati fondati. I funerali si terranno giovedì alle 11, nella chiesa parrocchiale di Carvico.