Locorotondo, bimbo di 2 anni scomparso nel nulla, la disperazione della madre, mobilitate le forze dell’ordine

0 Condivisioni acebook Twitter

Bambino di due anni scomparso a Locorotondo: ricerche in corso

L’allarme e le prime ricerche

Ricerche a tappeto sono in corso a Locorotondo per ritrovare Domenico Gallo, un bambino di due anni scomparso da alcune ore. Il piccolo stava giocando all’esterno della sua abitazione, situata in una casa di campagna in contrada Serralta. La madre, uscita per controllarlo, non lo ha più trovato, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Intervento delle forze dell’ordine

Fino ad ora, le ricerche condotte da vigili del fuoco e carabinieri non hanno dato risultati. Sul posto è arrivato anche il nucleo cinofili per aiutare nelle operazioni di ricerca. Il bambino sembra essere svanito nel nulla e chiunque abbia visto Domenico Gallo o possieda informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine.