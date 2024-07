Olimpiadi 2024, l’Italia della spada entra nella leggenda, vince l’oro contro la Francia

0 Condivisioni acebook Twitter

Oro per l’Italia nella spada femminile a squadre

Una finale al cardiopalma contro la Francia

La squadra italiana di spada femminile composta da Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi. In una finale emozionante, le azzurre hanno battuto la Francia 30-29 dopo un minuto supplementare. Questo successo rappresenta il terzo oro per l’Italia in queste Olimpiadi e l’undicesima medaglia complessiva.

L’incontro: un’avvincente sfida punto a punto

La finale, svoltasi al meraviglioso Gran Palais, ha visto l’Italia sfidare la Francia, che ha potuto contare sul caloroso tifo di casa. L’incontro è iniziato in modo equilibrato con Candassamy e Santuccio che hanno chiuso la prima manche sul 3-2 per l’Italia. Successivamente, la Francia ha preso il comando con Mallo-Breton che ha portato il punteggio sul 6-5. Rossella Fiamingo ha cercato di riportare avanti l’Italia, ma Vitalis ha fatto allungare le padrone di casa sul 9-5.

Rimonta e vittoria al supplementare

La friulana Giulia Rizzi ha dato il via alla rimonta italiana, riducendo il gap contro Candassamy e portando il punteggio sul 12-10 per la Francia dopo il quarto assalto. La situazione è rimasta incerta con Santuccio e Vitalis che hanno chiuso in parità, 15-13. Mara Navarria ha preso il posto di Rossella Fiamingo e ha affrontato Mallo-Breton, che ha riportato la Francia avanti di cinque stoccate.

Tuttavia, Rizzi e Navarria sono state straordinarie, riuscendo a riportare l’Italia in parità: 22-22, poi 23-23. Con una stoccata decisiva, Navarria ha messo l’Italia sul 24-23. Il finale è stato estremamente teso. Alberta Santuccio ha mantenuto il vantaggio portando il punteggio sul 27-26 a 1’03” dal termine. Mallo-Breton ha superato Santuccio sul 29-28, ma la siciliana ha risposto coraggiosamente a 15 secondi dal termine portando il punteggio sul 29-29, portando la partita al minuto supplementare.

Nel minuto supplementare, è stata Alberta Santuccio a fare la stoccata decisiva, regalando l’oro all’Italia.