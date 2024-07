Locorotondo, l’emozione del papà di Domenico, il bimbo di 2 anni ritrovato, “Il mio grazie sarà infinito”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il sollievo della famiglia Gallo: Domenico è stato ritrovato

La gratitudine di un padre

“Non finirò mai di ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutati nelle ricerche di Domenico. Il mio grazie sarà infinito”. Quasi non trova parole Roberto, il papà di Domenico, il bimbo di due anni che ha tenuto col fiato sospeso tutta la comunità di Locorotondo per otto ore, da quando la mamma non lo ha più trovato mentre giocava davanti casa fino al suo ritrovamento. Accanto al sindaco Antonio Bufano, Roberto trova le uniche parole per riassumere la sua felicità: “Sta bene, l’importante è che sia vivo”.