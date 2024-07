La nuova vita da single di Checco Zalone, pizza con il fratello e spesa da solo al supermercato

15 Condivisioni acebook Twitter

Checco Zalone, fine di una lunga storia d’amore e nuova vita da single a 47 anni.

Una lunga storia d’amore si arena e ci si ritrova improvvisamente single a 47 anni. È proprio quello che sta vivendo Checco Zalone: l’attore comico, dopo 18 anni d’amore, si è separato dalla compagna Mariangela Eboli, con la quale ha avuto due figlie, Gaia (nata nel 2013) e Greta (nata nel 2017). Ora, Checco Zalone sta affrontando una nuova vita da single. È stato paparazzato da Chi mentre faceva la spesa in un supermercato e mangiava la pizza con il fratello, un tentativo di voltare pagina o almeno ci prova.

Il comunicato ufficiale della separazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli è arrivato da Dagospia nelle scorse settimane. “I due stavano insieme dal 2005, anno in cui il comico pugliese esordì sul palco di Zelig Off. Nonostante la loro avversione per i riflettori, circolavano voci di crisi. Il sipario si è definitivamente abbassato quando Checco, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, si è presentato nello studio di un avvocato a Roma per avviare le pratiche di separazione. Nonostante la nascita di due bambine, non hanno mai trovato la strada verso l’altare per il fatidico ‘sì’.”

Checco Zalone ha raccontato più volte di aver incontrato Mariangela in una pizzeria, mentre lei cantava nel piano bar del locale. Si era presentato come “un musicista matrimonialista” in cerca di una partner professionale. Lei si era detta interessata e iniziarono a collaborare. Da quel primo incontro, hanno iniziato a cantare insieme e si sono innamorati. In questi 18 anni insieme, hanno avuto due bambine: Gaia e Greta. Tuttavia, la loro storia d’amore è terminata senza il “vissero felici e contenti”.