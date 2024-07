Locorotondo, il racconto delle lunghe 8 ore di angoscia, parla il soccorritore che lo ha trovato “Domenico era spaventato”

1 Condivisioni acebook Twitter

Bimbo scomparso a Locorotondo ritrovato sano e salvo dopo otto ore di angoscia.

Il piccolo Domenico, di quasi due anni, è stato ritrovato nelle campagne di Locorotondo, nel Barese, a pochi chilometri dalla sua casa in contrada Serralta. Lo sguardo spaventato, piccoli graffi sul volto e in braccio ai soccorritori, Domenico ha vissuto un’avventura che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, ha rassicurato tutti: “Sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Ha qualche escoriazione al viso, ma per fortuna sta bene”. Domenico era scomparso nel nulla mentre giocava nel giardino della villetta in cui vive con la sua famiglia. Alle 11, la mamma non lo ha più visto ed ha dato l’allarme. Le girandole nel cortile hanno perso la loro gioia, sostituite dalla preoccupazione.

“Non ci fermeremo fino a quando non riabbracceremo Domenico”, aveva detto il sindaco Bufano. Carabinieri, vigili del fuoco, militari della Marina, volontari e cittadini hanno setacciato ogni angolo della contrada con l’aiuto di unità cinofile e cani molecolari. “È stato un attimo, una distrazione e la mamma non lo ha visto più,” ha riferito il sindaco che ha cercato di rassicurare la donna.

Le ricerche sono state supportate dall’elicottero Drago dei pompieri e dai mezzi della Marina. Ogni minimo dettaglio poteva essere utile per riportare a casa Domenico. Le immagini dei circuiti di videosorveglianza sono state analizzate attentamente dagli investigatori.

Sui social e per le strade di Locorotondo, tutti si sono mobilitati per il piccolo. Chi a piedi, in bici o moto, ha urlato il nome del bimbo, mentre sui social si condividevano appelli e preghiere. Dopo momenti di speranza e angoscia, la gioia è esplosa: “Finalmente è tornato a casa”.