L’amore Olimpico, la videochiamata tra i due fidanzati, Gregorio Paltrinieri, bronzo nuoto e Rossella Fiamingo, oro spada

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo conquistano medaglie olimpiche quasi contemporaneamente, celebrando l’amore e lo sport.

Un quarto d’ora d’amore olimpico ha unito Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, compagni nella vita e vincitori di medaglie quasi contemporaneamente. Greg ha ottenuto il bronzo negli 800 stile libero alle 21:18 alla Defense Arena, mentre Rossella ha conquistato l’oro nella spada a squadre alle 21:33 al Grand Palais. “Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora,” ha scherzato Paltrinieri. “Sono superfelice,” ha aggiunto Fiamingo, venuta a conoscenza della medaglia del fidanzato proprio a bordo pedana.

Da Tokyo a Parigi, le Olimpiadi sono state il destino di Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri. La loro storia d’amore è nata ai Giochi Olimpici giapponesi del 2021. Tre anni insieme e tre anni di successi culminati a Parigi con risultati storici: Paltrinieri è il primo nuotatore italiano a vincere una medaglia in tre edizioni consecutive delle Olimpiadi. Fiamingo, invece, ha vinto il suo primo oro olimpico dopo l’argento individuale a Rio de Janeiro 2016 e il bronzo a squadre a Tokyo.

Non sono però l’unica coppia medagliata di Parigi 2024. Luigi Samele e Olga Kharlan hanno anch’essi brillato nella scherma. Gigi ha conquistato il bronzo nella sciabola, diventando il primo italiano a vincere due medaglie in due edizioni consecutive nella prova individuale. Anche la sua fidanzata Olga ha ottenuto il bronzo nella sciabola, regalando all’Ucraina la sua prima medaglia a Parigi. La loro storia d’amore si intreccia con la guerra: durante il conflitto tra Ucraina e Russia, Samele si è recato a Budapest per riabbracciare Olga, che oggi vive e si allena con lui a Bologna.