Locorotondo, parla Dario Baccaro, l’uomo che ha trovato sotto un albero il piccolo Domenico, “L’esperienza più bella della mia vita”

Dario Baccaro racconta il ritrovamento del bambino scomparso a Locorotondo

Un’operazione di ricerca e un lieto fine

Con un tono pacato e uno sguardo sereno, Dario Baccaro, il 33enne che il 30 luglio ha trovato il bambino di quasi 2 anni scomparso otto ore prima, ha raccontato la sua esperienza in un’intervista a Telebari. Il bambino, che stava giocando nel piazzale di casa nella contrada Serralta, era sparito, provocando grande apprensione. I cani molecolari avevano fiutato tracce solo nei pressi di casa, senza riuscire a individuare il bambino. Baccaro ha condiviso il merito del ritrovamento con Martino Miccolis, suo compagno di ricerca nel bosco. “Lo abbiamo trovato sotto un albero di fico, nascosto così bene che l’elicottero non lo aveva visto dall’alto. Al nostro secondo richiamo è uscito gridando”, ha spiegato Baccaro. I due uomini hanno quindi chiamato il 118 e portato il bambino in un luogo più tranquillo, lontano dalla folla che si era radunata davanti alla casa. Lì, il bambino è stato finalmente riunito con la madre.

Il coraggio e l’abilità di un cittadino

Baccaro, che alle 18.30 era appena tornato dal lavoro, aveva appreso della scomparsa nella tarda mattinata e deciso di unirsi alle ricerche. Conoscendo bene la zona e il bosco, ha raccontato di aver trovato il bambino dopo soli 50 metri. “Era in ottima salute, sotto shock per l’accaduto, con solo un taglio sopra l’arcata sopraccigliare”, ha detto Baccaro. Essendo stato uno scout, era consapevole dei pericoli della notte nel bosco e della necessità di trovare il bambino rapidamente. Concludendo la sua intervista, ha espresso la sua gioia per il lieto fine: “Non sono padre, ma questa forse è stata l’esperienza più bella della mia vita. Aver fatto qualcosa per la comunità è importante per me”. Le parole di Baccaro riflettono la gratitudine e l’importanza di un’azione coraggiosa che ha portato al salvataggio di un bambino e alla felicità di una famiglia.