Sonia Bruganelli e l’amicizia speciale con Angelo Madonia, baci e abbracci in barca in Sicilia

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in vacanza a Formentera: uniti dalla famiglia nonostante la separazione

Una nuova amicizia speciale per Sonia Bruganelli

Due settimane fa, le foto di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in vacanza a Formentera con i figli erano state pubblicate sulle pagine del settimanale Chi, confermando una serenità familiare non intaccata dalla separazione.

Tuttavia, oggi il magazine torna sull’ex opinionista dell’Isola dei Famosi, questa volta raccontando un altro aspetto della sua vita privata: la presenza di Angelo Madonia, a cui è legata da “un’amicizia speciale”.

Una connessione profonda senza etichette

Negli ultimi tempi, il rapporto tra Sonia Bruganelli e il ballerino di Ballando con le stelle si è intensificato, sebbene nessuno dei due abbia parlato apertamente di una relazione. Le immagini pubblicate mostrano un’intesa crescente: abbracci, coccole e risate catturate durante una vacanza in barca in Sicilia, dove Sonia ha raggiunto Angelo per festeggiare i suoi 40 anni.

Questa amicizia profonda, che attualmente non ha etichette, viene descritta da Sonia con parole positive: “Siamo due single che si sono incontrati”, sottolineando la “leggerezza” e la voglia di affrontare nuove sfide e stimoli. La prossima edizione di Ballando con le stelle li vedrà insieme, ma non in coppia: Sonia come concorrente e Angelo come insegnante.