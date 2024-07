Olimpiadi 2024, Silvana Stanco conquista l’argento nel trap femminile

0 Condivisioni acebook Twitter

Silvana Stanco conquista l’argento nel trap femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024

Una prestazione di alto livello

Silvana Stanco, trentunenne italiana, ha conquistato la medaglia d’argento nel trap femminile, portando a 13 il totale delle medaglie per l’Italia a Parigi 2024. La gara è stata di altissimo livello, con Stanco che ha affrontato alcune delle migliori tiratrici del mondo. La competizione è iniziata bene per l’azzurra, ma due colpi mancati l’hanno fatta scivolare momentaneamente nella classifica. Tuttavia, ha evitato l’eliminazione e ha continuato a competere con determinazione. Con l’eliminazione delle due tiratrici spagnole, Stanco ha assicurato un posto sul podio.

Una medaglia storica per il Guatemala

La competizione per la medaglia d’oro è stata intensa, con Ruano Oliva del Guatemala che ha mostrato una prestazione quasi perfetta, rendendo la vittoria quasi irraggiungibile per le altre concorrenti. Il testa a testa tra Stanco e l’australiana Penny Smith per il secondo posto è stato emozionante e alla fine, Stanco è riuscita a prevalere. Il duello finale ha visto ciascuna tiratrice sparare dieci colpi, con Ruano Oliva che ha trionfato, conquistando il primo oro olimpico di sempre per il Guatemala. La medaglia di bronzo è andata all’australiana Penny Smith, completando un podio di altissimo livello.