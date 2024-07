“Estate in Diretta”, Nunzia De Girolamo nel panico: “Stiamo scappando tutti, è scoppiato un incendio”, salta la puntata

0 Condivisioni acebook Twitter

Roma colpita da un vasto incendio, evacuata la sede Rai e interrotto il programma televisivo

Un vasto incendio ha colpito Roma causando l’evacuazione della sede Rai e l’interruzione di “Estate in Diretta”. La conduttrice Nunzia De Girolamo ha raccontato il panico sui social.

Un imponente incendio ha colpito la zona di Monte Mario a Roma, provocando serie conseguenze per la sede Rai di via Teulada. Le fiamme, partite nei pressi della città giudiziaria di piazzale Clodio, si sono rapidamente propagate, lambendo l’Osservatorio Astronomico e minacciando gli studi televisivi. La puntata pomeridiana di “Estate in Diretta”, condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, è stata cancellata a causa dell’evacuazione forzata dell’edificio. In una diretta Instagram, la De Girolamo ha condiviso i momenti di panico vissuti all’interno dello studio, evidenziando l’urgenza della situazione: «Stiamo scappando tutti».

Le parole Di Nunzia De Girolamo

Il caos ha caratterizzato i momenti successivi all’ordine di evacuazione. Nunzia De Girolamo ha documentato la fuga dallo studio, riprendendo con il suo smartphone i colleghi in preda al panico. «Ragazzi noi stiamo evacuando lo studio, adesso ci rimproverano se non ce ne andiamo», ha detto, rivolgendosi al pubblico dei social. La conduttrice ha descritto un’atmosfera surreale, confrontandola con le esercitazioni scolastiche di evacuazione, ma questa volta la situazione era reale e pericolosa. Le istruzioni di sicurezza trasmesse dagli altoparlanti in italiano e inglese hanno guidato il personale Rai fuori dall’edificio, verso il punto di raccolta sicuro. La De Girolamo ha sottolineato: «Mai visto un incendio così».

Residenti Di Monte Mario costretti a lasciare le case

Anche i residenti delle aree adiacenti a via Teulada hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Le fiamme hanno raggiunto il muro di contenimento dietro una delle palazzine che ospita uffici Rai. Una residente ha raccontato all’Adnkronos: «Un incendio così non lo abbiamo mai visto». Un’altra testimone ha descritto la scena: «Ho visto il fumo e sono scesa in strada. Le forze dell’ordine stavano evacuando tutti i palazzi qui intorno». Ora, sia i residenti che i lavoratori della Rai devono attendere che l’emergenza si risolva, sperando che i danni siano contenuti e che la situazione torni presto alla normalità.