Addio alla 28enne Jessica lanzi, giovane volontaria nella protezione civile e nei Vigili del Fuoco muore in sella alla sua moto

Jessica Lanzi, una giovane volontaria di 28 anni, è deceduta in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Era molto conosciuta per il suo impegno nella Protezione Civile e nei Vigili del Fuoco.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Luzzara. Jessica Lanzi, una giovane di 28 anni, ha perso la vita questa mattina intorno alle 7:40 lungo la SP98, tra Viano e Carpineti, sull’Appennino Reggiano. Jessica stava viaggiando in moto quando, durante un sorpasso, ha urtato lo specchietto di un furgone proveniente dalla direzione opposta. Nel tentativo di riprendere il controllo del mezzo, è finita sotto un autocarro nella sua corsia di marcia, morendo sul colpo. La Polizia locale del corpo unico Tresinaro Secchia è intervenuta sul luogo per i rilievi, mentre la PM Giulia Galfano ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il ricordo di una vita dedita al volontariato

Jessica Lanzi era molto conosciuta e rispettata nella sua comunità per il suo impegno come volontaria nella Protezione Civile e nei Vigili del Fuoco. Originaria di Carpineti, era la coordinatrice della sezione locale della Protezione Civile e un membro attivo del distaccamento di Luzzara. I suoi colleghi la ricordano con affetto: “Jessica sempre disponibile e presente sul territorio, ha dedicato parte della sua vita a sostegno della comunità, con attenzione e impegno”. Il comandante dei Vigili del Fuoco e il comando provinciale di Reggio Emilia hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia e ai volontari del distaccamento in questo momento di grande dolore.

Un’eredità di impegno e altruismo

La scomparsa di Jessica Lanzi ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta e con cui ha lavorato. Il Comune di Carpineti ha diffuso un post commemorativo, esprimendo gratitudine per il suo straordinario contributo alla comunità: “Jessica ci ha lasciato prematuramente, portando con sé un’eredità di impegno, altruismo e amore per il prossimo. Il suo lavoro incessante e la sua determinazione nel sostenere i più bisognosi, soprattutto durante i momenti di emergenza, hanno reso la nostra comunità un luogo migliore e più sicuro”. In segno di rispetto, il Comune ha sospeso tutte le manifestazioni previste nei prossimi giorni.