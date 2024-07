Parco acquatico “Center Park”, donna ha un malore improvviso, cade in acqua e muore

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia al parco acquatico di Antegnate: muore una donna di 59 anni

Un malore improvviso al Center Park

Oggi, 31 luglio, una tragica vicenda ha colpito il parco acquatico “Center Park” di Antegnate, nella Bassa bergamasca. Una donna di 59 anni è morta dopo essere caduta in acqua.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando il personale del parco ha prestato i primi soccorsi e allertato il 118. Sul posto sono giunti un’automedica e un’ambulanza, insieme ai carabinieri. Nonostante il massaggio cardiaco praticato dai soccorritori, il cuore della donna non ha più ripreso a battere. La dinamica dell’incidente non lascia dubbi: la donna è caduta in acqua a causa di un malore improvviso.

La riconsegna della salma ai familiari

La magistratura ha già disposto la riconsegna della salma ai familiari della donna, chiudendo rapidamente il caso. L’intervento tempestivo del personale del parco e dei soccorritori non è bastato a salvare la vita della bagnante, lasciando una comunità in lutto per questa improvvisa perdita.