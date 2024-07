Gallipoli, tragedia sfiorata in un B&B, ascensore precipita con 5 ragazzi all’interno

0 Condivisioni acebook Twitter

Ascensore precipita a Gallipoli: cinque persone salvate grazie ai dispositivi di sicurezza

Un incidente evitato grazie ai meccanismi di sicurezza

Durante la notte, a Gallipoli, si è sfiorata la tragedia quando un ascensore di una palazzina nella “Città Bella” è precipitato improvvisamente al piano inferiore mentre era in funzione. Cinque persone erano all’interno dell’ascensore quando si è verificato l’incidente. Fortunatamente, i dispositivi di sicurezza dell’ascensore, noti come “paracadute”, si sono attivati, scongiurando conseguenze gravi per gli occupanti. Questi meccanismi hanno evitato che si ripetesse un dramma simile a quello avvenuto agli inizi di luglio a Foggia, che costò la vita a una ragazza di 25 anni.

Intervento dei vigili del fuoco e operazioni di salvataggio

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno subito verificato che i ragazzi all’interno dell’ascensore stessero bene. Le operazioni di estricazione sono state lunghe e complesse a causa della rottura dell’ascensore e dell’attivazione dei dispositivi di emergenza. Grazie all’intervento tempestivo e alle misure di sicurezza presenti, è stato possibile evitare una tragedia, dimostrando l’importanza di tali meccanismi di protezione in situazioni di emergenza.