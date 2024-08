Anzio, scontro auto – moto, poliziotto trasportato in ospedale in condizioni gravissime

0 Condivisioni acebook Twitter

Ieri mattina, poco dopo le 10:30, un grave incidente ha coinvolto un agente motociclista della Polstrada del Posto Mobile estivo di Nettuno, che si è schiantato contro un’auto sulla litoranea Ardeatina in località Lavinio Mare.

L’incidente

Il giovane poliziotto, insieme a un collega su un’altra moto di servizio, stava svolgendo il servizio di pattugliamento sulle strade del litorale per garantire la sicurezza di villeggianti, visitatori e automobilisti. Improvvisamente, una donna di 70 anni del posto, a bordo di una Mercedes classe B, è uscita da una stradina secondaria senza rispettare lo stop, tagliando la strada al poliziotto. Nonostante il tentativo di frenare, l’agente della Sottosezione di Settebagni ha colpito il lato passeggero della Mercedes, riportando gravi ferite. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio, l’agente, che presenta vari traumi su tutto il corpo, è ora in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi

I rilievi e le indagini sono stati condotti dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità. I colleghi del Posto Mobile della Stradale di Nettuno sono immediatamente accorsi per verificare le condizioni del giovane collega di 27 anni.

Il Posto Mobile della Polizia Stradale di stanza presso l’Istituto (Scuola) di Polizia di Nettuno, attivo sul litorale da oltre venti anni durante i mesi estivi, ha il compito di aumentare la sicurezza delle migliaia di villeggianti, automobilisti e visitatori che frequentano le cittadine balneari di Anzio e Nettuno, tra le più gettonate del Lazio. Operando sotto la pertinenza della Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale, l’ufficio conta ogni estate su un organico di circa 12-15 agenti in servizio H24 con due moto e una volante. I poliziotti del Posto Mobile provengono dalla Polstrada di Albano Laziale, da altre sottosezioni del compartimento della Stradale di Roma e da altri distaccamenti del Lazio.