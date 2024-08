Incidente stradale nella notte: quattro auto coinvolte, due ragazzi morti e tre feriti gravi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri in strada Acque Alte, nei pressi della rotonda di borgo Piave alla periferia di Latina.

Incidente Acque Piave: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Aprilia, una Toyota CH-R con a bordo cinque giovani, che viaggiava verso borgo Podgora, ha urtato una minicar che usciva da strada Acqua Bianca. Successivamente, la Toyota ha colpito una Nissan Qashqai che procedeva nella stessa direzione e sfiorato una Lancia Ypsilon, che a sua volta è finita contro un palo della luce. Infine, la Toyota si è schiantata contro un albero fuori dalla carreggiata, per poi ribaltarsi al centro della strada. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse ambulanze del 118, un’auto medica e i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalla Toyota.

Il conducente della minicar, il conducente della Nissan Qashqai e la giovane alla guida della Lancia Ypsilon sono rimasti praticamente illesi e non hanno necessitato del trasporto in ospedale. Peggio è andata ai cinque giovani a bordo della Toyota CH-R: tre sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti, tra cui il conducente; due di loro sono purtroppo deceduti a causa delle gravi ferite riportate.

Oltre ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono giunte diverse pattuglie della squadra Volante della questura di Latina, che hanno gestito la viabilità, e della polizia stradale del distaccamento di Aprilia, che ha effettuato i rilievi. Sul posto era presente anche il pm Giuseppe Bontempo.