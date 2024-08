Potenza, incidente sulla Bradanica, frontale tra due auto, sono tre le vittime, un uomo, una donna e un ragazzo

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente stradale a Potenza: tre morti sulla statale Bradanica

Un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 31 luglio sulla statale Bradanica, tra Lavello e San Nicola di Melfi, ha causato la morte di due uomini e una donna. Le vittime sono un uomo e una donna di nazionalità georgiana e un giovane di Matera.

Dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Peugeot 307 e una Toyota Yaris, si sono scontrate violentemente in un tratto della statale Bradanica. Nella Peugeot 307 viaggiavano un uomo e una donna di 37 e 34 anni, entrambi di nazionalità georgiana, mentre la Toyota Yaris era guidata da un giovane di 27 anni, originario di Matera.

Le conseguenze dello scontro

Una delle due auto, a seguito dell’impatto, è finita in una scarpata. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente tre mezzi di soccorso del 118 e un’eliambulanza. Tuttavia, per le persone coinvolte non c’è stato nulla da fare: due di loro sono morti sul colpo, mentre il terzo è deceduto successivamente a causa di un politrauma.

Intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine

Per estrarre i corpi dalle lamiere contorte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Melfi e Palazzo San Gervasio. Anche i Carabinieri sono accorsi sul posto per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi da parte delle autorità.