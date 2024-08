Como, bimbo di 4 anni lascia la piscina “baby” per tuffarsi in quella degli adulti, morto annegato, nessuno se n’è accorto

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Como: bimbo di 4 anni muore annegato nella piscina degli adulti

Un bambino di soli 4 anni è morto annegato in una piscina vicino Como, dopo essersi allontanato dalla piscina “baby” per tuffarsi in quella degli adulti. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando la comunità in stato di shock.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto in un centro acquatico frequentato da famiglie e bambini. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava giocando nella piscina riservata ai più piccoli quando, in un momento di disattenzione, si è allontanato per raggiungere la piscina degli adulti. Purtroppo, nessuno si è accorto del suo spostamento e del successivo tuffo in acqua profonda.

I tentativi di soccorso

Quando il personale della piscina e i bagnanti si sono resi conto di ciò che era accaduto, hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti, cercando disperatamente di rianimare il bambino, ma nonostante i loro sforzi, non c’è stato nulla da fare. Il bambino è stato dichiarato morto poco dopo.