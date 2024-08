Torino, scontro tra uno scooter elettrico e una moto, morta a 56 anni Maria Cristina Mulè

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 56 anni muore in un tragico incidente stradale a Torrazza Piemonte, lasciando la famiglia e la comunità in lutto.

Tragedia a Torrazza Piemonte: l’incidente mortale

Un grave incidente stradale è avvenuto a Torrazza Piemonte, nel Torinese, causando la morte di una donna di 56 anni, Maria Cristina Mulè. L’incidente è avvenuto ieri mattina sulla provinciale 90.

Maria Cristina Mulè era a bordo di uno scooter elettrico quando si è scontrata frontalmente con una motocicletta proveniente dalla direzione opposta.

L’impatto è stato così violento che la donna è morta sul colpo, mentre l’altro motociclista è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

I Carabinieri della Compagnia di Chivasso sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari a chiarire le dinamiche del tragico evento.

La vittima era la moglie di Marco Marocco, ex vicesindaco della Città metropolitana di Torino ed esponente del Movimento 5 Stelle.

Il cordoglio della famiglia

Il marito, Marco Marocco, ha condiviso sui social media un commovente messaggio: “Ci sono storie d’amore lunghe una vita che non si esauriscono nonostante tutto, nonostante la morte. Bastava poco per far sembrare un po’ tutto più bello, bastava poco per stare bene con te e bastava solo qualche secondo di ritardo per averti ancora qui con noi.

” Ha inoltre aggiunto che, nonostante il dolore, cercherà di essere forte per le loro figlie. L’amministrazione della Città metropolitana di Torino ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la vicinanza a Marco Marocco e alle sue figlie.