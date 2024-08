Milano, suv Porsche si schianta contro una vetrina di un negozio, muore coppia di passeggeri

19 Condivisioni acebook Twitter

Giovedì sera un grave incidente a Milano ha coinvolto una Porsche e un furgone, causando la morte di tre persone e ferendone altre.

Incidente mortale in via Aleardi: coppia di coniugi perde la vita

Giovedì sera, intorno alle 20, Milano è stata teatro di un drammatico incidente stradale in via Aleardi, all’angolo con via Paolo Sarpi. Una Porsche si è schiantata contro una vetrina, provocando la morte di una coppia di coniugi di origine cinese. L’uomo, 58 anni, era al volante, mentre la donna, 60 anni, era sul sedile del passeggero. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto indagine, ma si sa che il SUV si è schiantato contro un pilastro tra due negozi, sfondando la vetrina. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i corpi dalla vettura distrutta, consegnandoli poi ai soccorritori del 118. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, i coniugi sono deceduti dopo essere stati ricoverati rispettivamente al Policlinico e al Niguarda. La polizia locale sta indagando per chiarire le cause dell’incidente e comprendere come sia potuto accadere.

Un altro incidente mortale: il problema degli incidenti stradali in Italia

Nello stesso giorno e sempre a Milano, si è verificato un altro incidente tragico. Un furgone guidato da un uomo di 55 anni, risultato positivo all’alcol test, ha investito quattro persone che si trovavano sul marciapiede all’angolo tra piazza Giovine Italia e via Boccaccio. Questo incidente ha causato la morte di un giovane di circa 30 anni. Questi tragici eventi sottolineano il grave problema degli incidenti stradali in Italia. Secondo i dati Istat aggiornati alla fine del 2023, ogni giorno in media otto persone perdono la vita a causa di incidenti stradali nel Paese. Questa statistica allarmante mette in evidenza l’importanza di adottare misure più efficaci per migliorare la sicurezza stradale e prevenire ulteriori tragedie. Le autorità e la comunità devono lavorare insieme per ridurre il numero di incidenti e proteggere la vita delle persone sulle strade italiane.